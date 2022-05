Lucy Nicholson/Reuters Novo iPhone deverá trazer novidades na versão topo de linha

O próximo celular topo de linha da Apple deve contar com o recurso de "tela sempre ligada", noticiou a Bloomberg no domingo 30 a partir de fontes que conversaram com a agência de notícias. O recurso deve ser exclusivo aos iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, como devem ser chamados os smartphones mais poderosos da marca.

O recurso de tela sempre ligada permite que o smartphone mantenha o display aceso mesmo quando inativo. A ideia é permitir que notificações e horário, por exemplo, possam ser visualizados quando o smartphone estiver em repouso, sem precisar interagir com o aparelho. O desafio da tecnologia, no entanto, é conciliar a funcionalidade sem aumentar o consumo de bateria, principal defasagem do iPhone ante os concorrentes.

A mesma funcionalidade já existe em outro produto da Apple desde 2020, o Apple Watch Series 6. Nele, a tela do relógio inteligente permanece com pouco brilho quando o usuário não estiver em contato com o aparelho — ao levantar o braço para interação, o display aumenta o brilho automaticamente.

Em concorrentes, a tela sempre ligada está disponível há alguns anos, como no Galaxy, da Samsung, e Motorola, por exemplo.

Além disso, a Bloomberg antecipa que a família Pro do iPhone 14 deve trazer um novo chip (o A16), menor entalhe na tela para o leitor Face ID e um novo conjunto de lentes triplas na câmera caseira, que deve somar 48 Megapixel de resolução.

Neste ano, de acordo com rumores da cadeia de suprimentos do iPhone, a Apple deve abandonar o modelo "mini" dos aparelhos, com tela menor. Apesar disso, a companhia pretende lançar quatro versões: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.