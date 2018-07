Além dos iPhones 6S e 6S Plus, empresa também estaria produzindo o iPhone 6C. FOTO: Reuters Além dos iPhones 6S e 6S Plus, empresa também estaria produzindo o iPhone 6C. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – A Apple pode adotar uma abordagem diferente no lançamento de sua nova linha de smartphones no segundo semestre e lançar três novos aparelhos, segundo o site DigiTimes.

Além de lançar versões atualizadas dos iPhones 6 e 6 Plus, que geralmente chegam ao mercado como a linha S (iPhone 6S e iPhone 6S Plus), a empresa estaria planejando também um iPhone 6C, um novo modelo com tela de 4 polegadas, chip A8 e que seria uma espécie de novo 5C, pensado para ser um produto de entrada da marca, com custo menor.

Todos os modelos chegariam ao mercado já com NFC (que permite o funcionamento do sistema de pagamentos Apple Pay), leitor de digitais Touch ID e tela de vidro Gorilla Glass.

O retorno da Apple para o mercado de telas menores seria para atender ao desejo de alguns fãs da marca que não querem migrar para aparelhos com telas maiores, embora os últimos modelos tenham feito grande sucesso no mercado. Além disso, o aparelho seria mais barato e daria uma opção de baixo custo para quem quer atualizar seu celular sem gastar muito.