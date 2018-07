Reuters

A Apple enviou um convite a jornalistas nesta quinta-feira, 10, para um evento em sua sede em Cupertino, Califórnia, em 21 de março, possivelmente sinalizando o anúncio de um novo iPhone.

A empresa de tecnologia mais conhecida do mundo revela com frequência novos produtos nesse tipo de evento. Espera-se que a empresa atualize seus produtos iPhone e iPad em breve.

As ações da Apple subiram nas últimas duas semanas com a aposta de Wall Street de que a companhia lançará um iPhone mais barato neste mês para impulsionar vendas em países em desenvolvimento como a China.

Com os consumidores norte-americanos trocando seus smartphones com menor frequência, as fabricantes têm contado com a China para obter crescimento nas vendas.

