REUTERS/Aly Song Apple, fabricante do iPhone, planeja entrar no mercado de streaming

A Apple planeja criar um serviço com modelo de assinaturas, que contenha em um lugar só revistas, músicas e programas de TV. A informação é do site especializado em tecnologia The Information, que soube dos planos a partir de fontes familiarizadas com a questão. Os rumores sobre a entrada da Apple no mercado de streaming começaram em abril deste ano, quando uma notícia da agência de notícias Bloomberg afirmou que a fabricante do iPhone pode lançar novo serviço de notícias premium em 2019.

Até agora, segundo o site, fontes afirmam que a Apple quer somar mais recursos ao seu novo serviço de vídeo. No dia 15 de junho deste ano, a empresa fechou uma parceria com a apresentadora Oprah Winfrey e, agora, é incluir mais conteúdo, como notícias, revistas, o Apple Music e o iCloud.

De acordo com o site, a Apple ainda está no processo de decidir detalhes sobre o pacote assinatura, como o preço e as formas de venda dos serviços — se serão vendidos juntos ou separados. Não há informações sobre quando o serviço será lançado. A Apple não confirma as informações.