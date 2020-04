Apple mira fone com cancelamento de ruído

A Apple está trabalhando em seu próprio headphone, segundo declarou a agência de notícias americana Bloomberg nesta quinta-feira, 16. Os fones de ouvido teriam tecnologia semelhante às usadas nos AirPod e AirPod Pro.

Ainda de acordo com a agência, a empresa está trabalhando em um “visual retrô” para o dispositivo, com peças magnéticas que podem ser trocadas para personalizar os fones.

O headphone terá suporte para Siri, a assistente de voz da Apple, e cancelamento de ruídos, assim como seus fones atuais. A conexão com aparelhos será sem fio e o fone ainda conta com alguns botões de comando.

Com lançamento previsto ainda para este ano, a Apple trabalha em duas versões do headphone: uma chamada “premium”, com design mais sofisticado e detalhes em couro, e uma versão voltada para quem pratica exercícios, com materiais mais leves.