Reuters/Stephen Lam Lançado em 2018, HomePod foi descontinuado em março de 2021 devido ao pouco sucesso entre o público

Apesar de discretamente ter retirado das lojas o maior modelo da sua caixa de som integrada com assistente virtual, o HomePod original, a Apple pretende continuar no ramo, reporta a Bloomberg nesta segunda-feira, 12. De acordo com a agência, a fabricante americana estuda lançar ao menos dois diferentes modelos de luxo do aparelho, mas as pesquisas estão em estágio inicial e podem ser abortadas antes do lançamento.

O primeiro modelo seria um HomePod com um braço robótico para apoiar o iPad, que se conectaria por Bluetooth à caixa de som e poderia ser útil para videochamadas ou assistir a vídeos enquanto cozinha, por exemplo. Segundo a Bloomberg, o braço robótico teria a capacidade de seguir o usuário pelo cômodo, assim como já faz o Echo 10, da Amazon.

Outro modelo em estudo pela Apple seria uma mistura de HomePod com câmera e Apple TV. O objetivo seria aliar a possibilidade de transmitir conteúdos de vídeo e música (que já faz a Apple TV) com integração com a Siri para fazer videoconferências e outras funções de casas inteligentes que já fazem o HomePod.

A Apple parece decidida a continuar no mercado de caixas de som com assistente virtuais, mesmo que atualmente só venda em suas lojas o HomePod mini, lançado em 2020 com preço mais "amigável" (US$ 99). O HomePod original, de 2018, foi descontinuado pela fabricante devido ao seu alto preço (US$ 350 no lançamento) em um mercado com opções mais baratas, como da Amazon e do Google.

Tanto o HomePod mini quanto o HomePod original nunca nem foram lançados no Brasil.