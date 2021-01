Mike Segar/Reuters Os indícios de que a Apple estaria pronta para entrar no mercado de realidade virtual começaram no ano passado, quando a empresa adquiriu a NextVR

A Apple está desenvolvendo um óculos de realidade virtual que pode ser lançado em 2022, segundo uma reportagem da agência de notícias Bloomberg, publicada nesta quinta-feira, 21. Equipado com câmeras e uma tela de alta resolução, o aparelho seria o primeiro lançamento da Apple no segmento, voltado para jogos de alta performance e também a atividades com realidade aumentada.

Espera-se que o dispositivo seja bem mais caro que produtos rivais, que custam entre US$ 300 a US$ 900. Os processadores do aparelho também são um ponto destacado pela Bloomberg no anúncio, com performance superior aos chips M1, utilizados nos computadores da empresa.

Os indícios de que a Apple estaria pronta para entrar no mercado de realidade virtual começaram no ano passado, quando a empresa adquiriu a NextVR, companhia de streamings especializada na tecnologia.

Além desse protótipo, a Bloomberg afirmou que a fabricante de Cupertino também estaria trabalhando em óculos de realidade aumentada, mas que esses ainda estão em estágio inicial de desenvolvimento.