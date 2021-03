Apple Apple Watch Explorer Edition pode ser lançado com envelopamento de borracha

A Apple planeja lançar um relógio mais resistente destinado a atletas de esportes extremos, como nado e escalada, informa a Bloomberg na noite de quinta-feira 25. A nova edição do Apple Watch seria introduzida à família de smartwatches no final de 2021 ou início de 2022, segundo disseram pessoas familiariazadas com o assunto.

Apelidado informalmente de "Explorer Edition", o novo Apple Watch seria envelopado em borracha e seria uma edição especial, similar ao Apple Watch SE ou a edições em parceria com a Nike e a Hermès. A diferença, no entanto, é que seria mais resistente a impacto, parecido com a linha Casio G-Shock, sucesso no mercado há décadas.

Atualmente, os modelos do Apple Watch vêm com acabamento em titânio, alumínio e aço inoxidável, resistentes a até 50 metros submerso em água.

Além disso, a Bloomberg informa que a Apple trabalha em novos recursos de natação para os novos modelos do Apple Watch, que devem ser apresentados em setembro deste ano. Mais detalhes não foram fornecidos.

O Apple Watch, tido como o smartwatch mais popular do mercado, tem ganhado força ao longo dos anos ao focar em recursos de saúde e de esportes e menos em acessórios de moda. Na última edição, o Apple Watch Series 6 trouxe um oxímetro para medir oxigênio no sangue, junto com os sensores eletrocardiograma apresentados em modelos anteriores.