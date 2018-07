REPRODUÇÃO

A Apple começou a recomendar nesta sexta-feira, 15, que usuários de Windows desinstalem o reprodutor de vídeos QuickTime de seus computadores. A inusitada decisão surgiu após a descoberta do especialista em segurança Steven Seeley de que há duas falhas no software que, de acordo com a Apple, não serão corrigidas.

De acordo com Seeley, as duas vulnerabilidades existente no QuickTime permitem que o computador do usuário seja contaminado por um vírus quando um vídeo for aberto, coletando informações dos usuários.

A Apple confirmou o problema, mas disse que não irá mais corrigir falhas encontradas no serviço para Windows. Ou seja: a empresa não divulgará nenhuma atualização de segurança para o aplicativo de vídeo. Para não ter problemas, o usuário deve desinstalar o programa de seu PC. O QuickTime para OS X — o sistema operacional da Apple para computadores — continuará recebendo atualizações.

Abandonado. A decisão de não criar mais atualizações para o QuickTime do Windows não é algo inusitado, já que os usuários do sistema operacional da Microsoft usam, preferencialmente, Windows Media Player, que já vem instalado na versão de fábrica do sistema.