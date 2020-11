Apple Com preço de R$ 199, o carregador não acompanha o cabo de conexão

A Apple anunciou nesta quinta-feira, 5, que passou a vender o carregador do iPhone por R$ 199 no Brasil – o acessório antes custava R$ 219. O valor já está sendo praticado na loja online da empresa. A redução acontece pouco menos de um mês depois da fabricante anunciar que os novos iPhones 12, bem como modelos atualmente em linha (XR, SE 2020 e 11) não serão mais vendidos com o carregador na caixa.

A medida, segundo a empresa, tem pegada sustentável, visando reduzir as emissões de carbono pela mineração e fabricação dos carregadores. "Com bilhões de adaptadores USB-A já em uso pelo mundo, nós decidimos não inclui-los com os iPhone e Apple Watch este ano. Os adaptadores de carregadores representam nosso maior uso de zinco e plástico. Eliminando eles da caixa, também conseguimos fazer embalagens menores e mais leves", disse a companhia, em nota enviada à imprensa.

Além do carregador, a empresa também deixou de enviar fones de ouvido com os iPhones. Agora, na caixa, além do aparelho, apenas um cabo USB-C/Lightning é incluso. Na compra do carregador pelo site da Apple, vem apenas a ponta de tomada – um cabo com 0,5 metro de comprimento custa R$ 219.

Além de ser polêmica, a decisão da Apple também pode trazer consequências para a empresa. A prática pode configurar venda casada, uma vez que o celular pode não funcionar corretamente sem o carregador, tornando a aquisição do carregador obrigatória. Aqui no Brasil, a companhia foi notificada pelo Procon-SP – a entidade busca esclarecimentos sobre a falta do item no kit comprado na loja.

Em comunicado, o Procon-SP busca entender porque a empresa tomou tal "decisão comercial, qual é o custo dos dispositivos oferecidos separadamente e o que será disponibilizado para a aquisição do consumidor para que seja efetuada a recarga".