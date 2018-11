Bruno Capelas/Estadão Novo iPhone XS segue o design de seu antecessor, o iPhone X, lançado no ano passado

A Apple informou aos representantes da Foxconn e Pegatron, empresas que hoje fabricam o iPhone, que devem suspender seus planos de produzir unidades adicionais do seu novo modelo iPhone XR. As informações são do jornal Nikkei e foram publicadas nesta segunda-feira, 5.

Citando fontes do mercado, a Nikkei disse que a Apple também pediu à montadora Wistron, que aguarde pedidos urgentes de fabricação, mas disse que a empresa não receberá pedidos para fabricar mais iPhone XR nesta temporada.

A Apple é considerada o maior cliente da Foxconn. Só nas fábricas dessa empresa, a Apple pediu 60 linhas de montagem para fabricar o modelo iPhone XR, mas até o momento apenas 45 linhas de produção foram usadas, disse o Nikkei.

A notícia derrubou as ações da Apple, que operavam em queda de 3,62% às 16h15 desta segunda, horário de Brasília.

Analistas viram com preocupação a recuada na produção extra de iPhone XR, o modelo mais barato entre os três últimos aparelhos lançados pela companhia, em setembro. A reportagem foi publicada dias depois de a Apple alertar seus investidores que as vendas para as vendas de fim de ano provavelmente estarão abaixo das expectativas dos analistas.

“Até agora, não vimos nenhum pedido de compra notável de iPhone XR após a primeira semana de seu lançamento. E essa é a primeira vez que podemos dizer isso sobre uma nova versão de smartphone da Apple vendido nesse período”, disse Angelo Zino, analista da CFRA à Reuters.

Para Ivan Feinseth, analista da Tigress Financial Partners, as quedas nas ações da Apple foram exageradas.

"A história mostrou todos os tipos de declarações feitas sobre a cadeia de suprimentos da Apple e as previsões infindáveis ​​de desaceleração do iPhone e outras vendas de produtos da Apple foram erradas", disse Feinseth,.

O Nikkei informou em junho que a Apple esperava enviar cerca de 20% menos iPhones este ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Em 2016, a Apple lançou um iPhone mais barato chamado SE, a um preço inicial de US $ 399, mas não conseguiu atrair mais clientes para comprar esse produto. O modelo XR foi lançado a US$ 749.