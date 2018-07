Foto: Mike Blake/Reuters O primeiro computador da Apple, batizado de Apple I, foi construído na garagem de Steve Jobs e vendido por U$ 666 em 1976. Apesar de ser considerado o primeiro computador pessoal a ser comercializado, não fez muito sucesso com o público. Foi só seu sucessor, o Apple II, lançado em 1977, que conseguiu atingir as massas. Ele possuía uma saída para monitor e era muito mais avançado que a primeira versão, sendo vendido a partir de US$ 1298.

Foto: Mike Blake/Reuters Lançado em 1984, o Macintosh trouxe uma revolução para o mercado de computadores pessoais ao trazer uma interface gráfica e um mouse. Foi só com ele que as pessoas passaram a não mais precisar usar linhas de código para mexer em um computador, o que facilitou sua popularização. Ele chegou às lojas custando US$ 2,5 mil, mas vendeu 70 mil unidades só em maio de 1984, segundo a Apple.

Foto: Peter Morgan/Reuters O primeiro lançamento da Apple após o retorno de Steve Jobs à empresa foi o iMac G3. O computador conseguiu juntar a CPU com a tela e ainda trouxe um design colorido inovador. Ele foi o primeiro computador a trazer portas USB como padrão. Os disquetes também foram deixados de lado na máquina, que operava somente com CDs. Na época de lançamento, custava US$ 1,3 mil.

Foto: Robert Galbraith/Reuters Em 2001, a Apple revolucionou o mercado musical mundial ao lançar o primeiro iPod. O dispositivo fez as pessoas deixarem de lado os CDs, fitas e discos de vinil para começarem a consumir música digital, que podia ser armazenada em grandes quantidades nos iPods. A primeira versão do aparelho suportava até 160 GB de conteúdo.

Foto: Jonathan Alcom/Reuters A primeira versão da Apple TV foi anunciada em 2006 e chegou às lojas em 2007. Era um dispositivo que permitia sincronizar a televisão com um computador para transmitir conteúdos via streaming. Depois, o gadget sofreu modificações de software, e passou a não precisar mais de um computador conectado para operar. Hoje o aparelho tem uma interface própria, que permite aplicativos de terceiros. A última versão é vendida a partir de R$ 1099 no site da empresa.

Foto: Clayton de Souza/AE O Mackbook Air, lançado em 2008, trouxe uma revolução para o segmento de notebooks, inaugurando os modelos ultrabook. O dispositivo da Apple era ultrafino, com medidas jamais vistas até então no mercado. Quando foi anunciado por Steve Jobs, o então presidente executivo da Apple o levou ao palco dentro de um envelope de escritório, para evidenciar as medidas do “notebook mais fino do mundo”. Fechado, ele tinha 0,4cm e 1,94cm de espessura, pesando 1,3 kg. Ele chegou ao mercado custando US$ 1.800.