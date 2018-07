Reuters Empresa chinesa possui linha de tablets com o nome Mi Pad; Xiaomi não está presente no Brasil

A fabricante norte-americana Apple venceu nesta terça-feira, 5, a fabricante chinesa de eletrônicos Xiaomi na Justiça da União Europeia. Com a sentença, a chinesa fica impedida de registrar seu tablet "Mi Pad" como marca no continente, porque o nome é muito similar a "iPad".

Segundo a segunda maior corte da União Europeia, o nome Mi Pad pode confundir os usuários, porque os sinais são similares. Tanto o Mi Pad quanto o iPad são produtos da mesma categoria, o que pode induzir os consumidores a comprarem o produto da chinesa achando que é igual ao da marca norte-americana.

"A única diferença entre os sinais é a presença da letra adicional 'm' no início de "Mi Pad", o que não é suficiente para impedir o alto nível de similaridade visual e fonética entre os dois nomes", afirmou a corte, em um comunicado.

A Xiaomi entrou com o pedido de registro do nome do produto no escritório de propriedade intelectual da União Europeia em 2014. Dois anos depois, a Apple entrou com uma reclamação, alegando que o nome do produto da Xiaomi levava os consumidores a pensarem que o produto se trata de uma versão do iPad.

A Xiaomi pode apelar para a mais alta corte da União Europeia. Apple e Xiaomi não comentaram o caso.