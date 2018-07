REPRODUÇÃO

Na última sexta-feira, a Apple começou a vender os iPhones 6S e 6S Plus. E em apenas três dias, a gigante tecnológica conseguiu quebrar um recorde: vendeu mais de 13 milhões de unidades dos seus novos smartphones. No último lançamento — dos iPhones 6 e 6 Plus —, as vendas no primeiro final de semana foram de apenas 10 milhões de unidades.

O aumento nas vendas das novidades aconteceu graças ao mercado chinês. No último lançamento, a China ficou de fora da lista de países que primeiro receberiam os celulares. Agora, os novos iPhones foram lançados no país asiático junto com EUA e Europa, por exemplo.

Na China, a demanda por produtos da Apple é imensa. Lá, o iPhone 6S custa, em média, o equivalente a R$ 3300 em lojas oficiais da empresa de Tim Cook.

Juntamente com a China, EUA, Reino Unido, Japão, Alemanha, Cingapura, França, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Hong Kong e Porto Rico também receberam os novos aparelhos da Apple.

Ainda não há informações sobre o lançamento dos iPhones 6S e 6S Plus no Brasil.