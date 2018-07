Foto: REUTERS/Stephen Lam Nesta terça-feira, 12, em Cupertino, na Califórnia, a Apple lançou o novos modelos de iPhone. Mas o evento de quase duas horas não apresentou novidades somente na linha de smartphones da empresa. Veja os outros anúncios do evento!

Foto: REUTERS/Stephen Lam Na abertura do evento, Tim Cook, presidente executivo da Apple, subiu ao palco para homenagear Steve Jobs. O presidente disse que o espírito e a filosofia de Jobs serão sempre o DNA da Apple."Ele era um gênio. Uma das muitas formas que ele mostrou isso foi valorizando o talento de todo mundo com quem ele trabalhou. Ele pensava muito sobre o nosso ambiente de trabalho, e acreditava que devia inspirar as pessoas a criar um mundo melhor". O teatro em que o evento aconteceu leva o nome de Steve Jobs.

Foto: Jim Wilson/The New York Times Tim Cook também falou sobre a nova sede da Apple, inaugurada no início deste ano. O lugar tem 9 mil árvores e um grande prédio central em formato de disco voador, onde fica o Teatro Steve Jobs.

Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP Na sequência, Angela Hall, chefe de varejo da Apple, subiu ao palco para falar da nova proposta das lojas da Apple. Com salas de reuniões e áreas arborizadas, o design delas mudou. Para a executiva, elas são mais que lojas, "são lugares de reunião onde qualquer pessoa é bem-vinda; lugares onde se pode discutir sobre a Apple". O programa Today At Apple foi criado para que cada loja da empresa tenha atividades relacionadas a cultura, empreendedorismo, programação e educação. A executiva anunciou que a Apple vai construir uma nova loja em um prédio de cinco andares na Champs Elysée em Paris, além de reinaugurar o seu espaço da 5ª avenida em Nova York.

Foto: REUTERS/Stephen Lam As primeiras novidades anunciados no Apple Watch foram o software Gym Kit, que permite que o aparelho se sincronize com aparelhos de academia e até mesmo avise o usuário quando seus batimentos cardíacos estiverem numa frequência fora do usual. A partir de agora, o todos os Apple Watch serão atualizados e seus dados serão enviados para a Universidade de Stanford, que participa do projeto Apple Heart Study — uma parceria que usa os dados do relógio para entender melhor o funcionamento do coração.

Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP O novo Apple Watch Series 3 é o primeiro relógio da Apple que é independente do iPhone, já que pode receber um chip 4G, fazer chamadas de voz e se conectar à internet sem precisar de Wi-Fi. A versão simples do aparelho, sem telefonia celular, custará US$ 329. Já a com telefonia celular, custará US$ 399. O aparelho chega ao mercado em 22 de setembro. O Brasil não foi citado na apresentação.

Foto: AP Photo/Marcio Jose Sanchez A Apple TV — aquele dispositivo similar ao Chromecast que é capaz de deixar qualquer TV inteligente — pode agora exibir vídeos com resolução Ultra HD. A Apple terá parcerias com emissoras norte-americanas para passar jogos ao vivo na Apple TV. Eddy Cue, Vice Presidente da Apple, anunciou uma biblioteca de filmes em 4K HDR no iTunes, além de parcerias com Netflix e Amazon Prime Video. A Apple TV 4K vai custar entre US$179 (32GB) e US$199 (64BG). Chega ao mercado no dia 22 de setembro.

Foto: AP Photo/Marcio Jose Sanchez) Depois de quase uma hora de evento, Tim Cook volta ao palco para falar do tão esperado iPhone 8. Como de costume, a empresa lançou uma versão normal e a versão Plus. O corpo dos aparelhos está disponível nas cores prata, cinza e dourado, com design em alumínio revestido de vidro na parte frontal e traseira. A tela dos dispositivos é HD Display, a do iPhone 8 tem 4,7 polegadas e a do iPhone 8 Plus tem 5,5”. Outra novidade é que a Apple vai permitir que o iPhone tenha carregamento sem fio (a empresa escolheu a traseira de vidro para permitir que o aparelho tenha carregamento por indução mais fácil).

Foto: AP Photo/Marcio Jose Sanchez O iPhone 8 ganhou um novo processador, o A11. Nele, são seis núcleos, dois dedicados a performance e quatro dedicados a alta eficiência. O processador gráfico do A11 é 30% mais rápido que o do chip anterior, o A10. Já a câmera do dispositivo passou por melhorias em sensores. O iPhone 8 manteve o padrão de uma câmera traseira de lente única de 12 megapixels, mas o iPhone 8 Plus traz duas lentes, ambas de 12 MP. A Apple diz que iPhone 8 é o melhor dispositivo para gravar vídeo, já que faz gravações a 60 fps com resolução 4K (Ultra HD). As câmeras também estão preparadas para trabalhar com realidade aumentada, bem como o chip A11.

Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP O iPhone 8 terá dois tamanhos: 64 GB e 256 GB, a partir de US$ 699. Já o iPhone 8 Plus terá os dois mesmos tamanhos, a partir de US$ 799. A pré-venda começa em 15 de setembro e os dois aparelhos começarão a ser vendidos no dia 22. Já a atualização para o iOS 11, novo sistema operacional da empresa, começa na próxima terça-feira, 19 de setembro.