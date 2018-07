REPRODUÇÃO

Segundo informações divulgadas no site da Apple Brasil, o Watch custará até R$ 135 mil no Brasil. A versão mais simples — chamada de Sport — deverá ficar com o preço fixado em R$ 2900. Lançado em vários países no final do ano passado, ainda não há data para o relógio inteligente chegar ao País.

O Apple Watch Sport — o mais básico dentre os relógios da gigante tecnológica — virá com tela de 38 mm e será feito de alumínio. O preço deverá ficar em R$ 2.900. O modelo de 42 mm, entretanto, deverá ser vendido por R$ 3.300. Ainda será possível achar várias opções de cores para as pulseiras. O mesmo dispositivo, nos EUA, custa US$ 350 (R$ 1390, em uma conversão direta).

Já a versão intermediária — chamada simplesmente de Apple Watch — é feita de aço inoxidável e começará a ser vendido por R$ 4.600, com pulseira branca e tela de 38 mm. O modelo mais caro, por outro lado, custará R$ 9.099. O diferencial deste é que estará disponível na cor cinza e poderá vir com uma pulseira de elos.

A Apple ainda disponibilizará versões de valor extremamente alto. O Apple Watch Edition de 38 mm e pulseira esportiva branca vem com uma caixa em ouro rosa e custará R$ 95 mil. Este é o mais simples dos relógios de luxo.

O Apple Watch Edition em ouro rosa e com a pulseira com detalhes em ouro rosa é o campeão de preço. O relógio não deverá custar menos de R$ 135 mil.