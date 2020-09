EFE/Apple Em evento virtual, Tim Cook, presidente executivo da Apple, apresentou as novidades

Maior empresa do mundo, a Apple realizou nesta terça-feira, 15, mais um de seus tradicionais eventos de lançamento de produtos. Costumeiramente, a empresa anuncia um novo modelo de iPhone na primeira quinzena de setembro. Mas 2020 é um ano diferente – e o aguardado smartphone da Apple só deve surgir em outubro. O que não significa que não aconteceram anúncios imporantes, com direito a novos modelos de Apple Watch e iPad, atualizações de sistema e até mesmo um novo serviço de streaming. Neste texto, reunimos as principais novidades do evento.

Apple Watch

Vendido no Brasil por preços a partir de R$ 5,3 mil, o novo Apple Watch Series 6 é o modelo topo de linha dos relógios inteligentes da empresa. Sua principal novidade é um recurso que permite medir o nível de oxigênio no sangue dos usuários – mas também tem processador mais veloz e tela mais brilhante, duas boas notícias para quem gosta de praticar esportes ao ar livre.

Para quem não quiser gastar tanto, outra novidade da empresa é o Apple Watch SE. Aqui no Brasil, ele vai custar a partir de R$ 3,8 mil. Tem especificações atualizadas, mas não traz os mesmos recursos que o Apple Watch Series 6 – uma das coisas que ficou de fora é a nova pulseira sem presilha, toda feita em silicone.

Relembre a evolução do Apple Watch









Foto: Jim Wilson/The New York times Desde 2015, quando foi anunciado o primeiro Apple Watch, o mercado de relógios inteligentes cresceu e viu os lançamentos da empresa californiana virarem referência de padrões de uso e atividade dos dispositivos vestíveis. Conectados ao celular, esses aparelhos também tiveram seu leque de funções ampliado ao longo dos anos para, cada vez mais, integrar aplicativos e oferecer ferramentas de monitoramento do próprio corpo — desde quilômetros percorridos a eletrocardiogramas. Foto: Apple O primeiro Apple Watch chegou em 2015 com a expectativa de revolucionar o mercado de relógios inteligentes em todo o mundo. Capaz de controlar músicas, fotos, mapas, calendário, entre outras aplicações, o relógio também se integra com a nova função Apple Pay e foi lançado com preço de US$ 350 na versão esportiva e US$ 400 no modelo tradicional. Foto: Beck Diefenbach/Reuters A segunda geração do dispositivo, o Apple Watch Series 2, foi lançada em 2016 e mostrou uma maior integração com o iOS, do iPhone, além de melhorias no monitoramento de atividades. O modelo conta com tela OLED e um GPS integrado, que marca velocidade, distância e ritmo do exercício, e também registra em um mapa o percurso e desempenho. Chegou ao mercado no Brasil custando R$ 3 mil. Foto: Jim Wilson/The New York Times Seguindo o lançamento anual, a terceira geração dos relógios inteligentes foi a primeira a possuir conexão 4G independente, sem precisar ser pareado com um smartphone, podendo atender ligações e se conectar à internet de forma autônoma. No Brasil, chegou ao mercado custando entre R$ 2,6 mil e R$ 2,9 mil Foto: Stephen Lam/Reuters Em 2018, o aparelho trouxe novidade em seu design, como a tela infinita, quase sem bordas, semelhante ao que já havia aparecido no iPhone X, lançado em 2017. O principal destaque, porém, ficou por conta dos recursos de saúde: o Apple Watch 4 foi o primeiro aparelho vendido diretamente ao consumidor dos EUA capaz de fazer um exame de eletrocardiograma completo em apenas 30 segundos. O modelo chegou ao mercado brasileiro com preços a partir de R$ 4 mil. Foto: Stepehn Lam/Reuters O modelo do ano passado foi apresentado com uma característica muito pedida entre os fãs da marca: a possibilidade de ter a tela sempre ligada. Com o recurso, a Apple garantiu que, graças a uma nova versão da tela retina e processadores mais econômicos, a bateria continuaria rendendo mesmo com o uso mais frequente. O modelo também chegou por aqui com preços a partir de R$ 4 mil. Foto: Apple O Apple Watch Series 6, lançado em 2020, ganhou mais recursos de monitoramento e de saúde, como medição de oxigênio no sangue e um acompanhamento mais acurado do sono do usuário. O dispositivo também possui um sensor para ajudar na higienização das mãos em tempo de pandemia. A nova geração do relógio chega no Brasil a partir de R$ 5,3 mil. Foto: Apple Dando continuidade na linha de produtos “mais baratos” — que a empresa já segue com o iPhone — também foi anunciado em 2020 o Apple Watch SE. Com preço inicial de R$ 3,8 mil no Brasil, o relógio inteligente também conta com algumas novidades do modelo de sexta geração, inclusive a pulseira Solo Loop, sem presilha.

Fitness+

Nos últimos anos, a Apple investiu bastante no setor de serviços, com streaming de música, vídeo e biblioteca de jogos. Agora, de olho em um público cada vez mais interessado em atividades físicas, a empresa anuncia o Fitness+, plataforma que terá treinos em vídeo com atualizações semanais e integração entre o iPhone e o Apple Watch. Vai custar US$ 10 ao mês, mas ainda não tem data de lançamento prevista para o Brasil – nos EUA, chega até o final do ano.

Apple One

Ainda no setor de serviços, outra novidade bem importante da Apple é o Apple One, um pacotão de assinaturas para quem utiliza diversos serviços da empresa. Serão três modalidades: o Plano Individual, por R$ 26,50 ao mês, inclui música (Apple Music), games (Apple Arcade), séries e filmes (Apple TV+) e armazenamento na nuvem (iCloud). Já o Plano Família, por R$ 37, 90 ao mês, inclui mais espaço no iCloud – são 200 GB, contra 50 GB no plano individual.

Uma terceira faixa, chamada de Plano Premier, estará disponível apenas em países selecionados – por US$ 30 ao mês, incluirá os serviços anteriores, bem como o Fitness+ e o News+, que reúne jornais e revistas nos Estados Unidos.

iPad

Após completar 10 anos de existência em janeiro, o iPad viu nesta quarta-feira uma renovação de sua linha de produtos. Mais acessível, o iPad 8 é uma atualização do modelo mais simples da empresa, com preços que começam em US$ 329 nos EUA – aqui no Brasil, ele vai custar a partir de R$ 4 mil.

Mais parrudo, mas não tanto a ponto de invadir o espaço do iPad Pro lançado no ano passado, o novo iPad Air custa a partir de R$ 7 mil no País, dependendo de configurações de armazenamento e conectividade. Tem chip atualizado (o novo A14 Bionic, que deve estar no próximo iPhone) e mudanças na parte de segurança, com um sensor de impressão digital indo para o botão lateral do aparelho.