Apple Apple Watch 7 tem bordas 40% mais finas em relação ao antecessor

A nova família de Apple Watch foi revelada nesta terça-feira, 14, em evento transmitido online pela Apple. Chamado Apple Watch Series 7, o relógio inteligente ganhou uma mudança no visual, fazendo com que a distância entre a tela e a borda do aparelho da tela seja de 1,7 milímetro, cerca de 40% mais fino em relação à geração anterior.

O Apple Watch Series 7 promete 18 horas de bateria. Segundo a Apple, leva 45 minutos para completar 80% de carga na tomada e a velocidade de carregamento cresceu em 33% em relação à geração anterior.

Além disso, o relógio vem com telas maiores, de 41 milímetros e 45 milímetros. Com isso, a fabricante americana promete que há espaço para até 50% a mais de texto. Inclusive, o dispositivo ganhou pela primeira vez um teclado digital — até então, textos eram ditados por voz.

Essa é a terceira mudança no tamanho de tela na história do smartwatch, que está em sua oitava versão: o relógio foi lançado originalmente nos tamanhos de 38 mm e 40 mm e, desde 2018, era vendido em 42 mm e 44 mm.

A fabricante americana garante que o redesign também não afetará o tamanho das pulseiras antigas do relógio, que permanecerão compatíveis com o novo aparelho.

Ao contrário dos anos anteriores, o Apple Watch Series 7 não traz novos sensores de saúde, indicando que o foco neste ano é nas "aparências". Nos últimos lançamentos, os relógios ganharam leitor de batimento cardíaco, eletrocardiograma, altímetro e oxímetro, entre outros.

Também não foi apresentado nenhum chip novo, o que significa que o smartwatch mantém a mesma capacidade de processamento e de bateria que o modelo anterior.

Além do cinza espacial, dourado, prateado, azul-marinho e vermelho, o novo Apple Watch traz a cor verde metálico, com resistência a água, a arranhões e, pela primeira vez, a poeira.

Sem data de lançamento definida, o smartwatch estará disponível nos próximos meses a partir de US$ 400 nos Estados Unidos. O Series 3, de 2017, permanece à venda por US$ 200, enquanto o SE, de 2019, será vendido por US$ 280. Não foram revelados preços no Brasil.