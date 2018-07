A Asus lançou nesta segunda-feira, 30, três novos smartphones que integram a linha Zenfone 3. Além disso, a empresa apresentou um robô que funciona como assistente pessoal e um notebook que promete concorrer com o MacBook, da Apple. Os anúncios da empresa foram feitos na Computex, feira de tecnologia que acontece esta semana em Taiwan.

Os três smartphones lançados pela Asus pertecem à linha Zenfone 3, mas possuem diferenças tamanho, bateria e câmera. O Zenfone 3, o mais básico dentre os lançados, possui tela LCD de 5,5 polegadas, câmera traseira de 16 MP e pode chegar a 4GB de RAM e 64GB de armazenamento.

Já o intermediário Zenfone 3 Ultra chama a atenção pelo tamanho da tela: com 6,8 polegadas e resolução Ultra HD. Enquanto o processador é o mesmo do Zenfone 3, o restante dos recursos também se diferenciam. A câmera é de 23 MP e a bateria, de 4,6 mil mAh, possui carregamento rápido.

Já o topo de linha é representado pelo Zenfone 3 Deluxe. Com surpreendentes 6 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, o celular tem um processador com Snapdragon 820 e tela Super AMOLED de 5,7 polegadas.

Os três contarão com a versão mais recente do Android, o Marshmallow, e serão vendidos em quatro cores: dourado, azul, preto e branco. Os preços iniciais variam entre US$ 249 e US$ 499 , mas os valores podem subir de acordo com as configurações.

Robô. Outro destaque da conferência da Asus durante a Computex foi o robô Zenbo, construído para ser um assistente doméstico: capaz de obedecer a comandos de voz, o androide pode informar a quem está por perto horários de compromissos (como a hora certa de tomar um remédio), contar histórias para crianças e tocar músicas. Além disso, o robô também pode perceber quedas de usuários ao seu redor – uma boa ferramenta para ajudar no cuidado de idosos – e, caso elas aconteçam, informar os responsáveis através de seus smartphones.

Já o Zenbook 3, novo laptop da empresa, pesa menos que um quilo e tem tela de 12,5 polegadas, com processador Intel Core i7, 1 TB (terabyte) de armazenamento e 16 GB de memória RAM. O ZenBook 3 possui autonomia de até 9 horas de bateria para o dia todo de uso. Na hora de recarregar, a tecnologia de carga rápida permite ter até 60% da bateria do ZenBook 3 em apenas 49 minutos. Assim como o robô Zenbo, o Zenbook não tem previsão de preço ou disponibilidade para o País.