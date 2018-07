Divulgação

A fabricante taiwanesa de eletrônicos Asus anunciou nesta segunda-feira, 28, o lançamento de três novos smartphones no Brasil: o Zenfone Zoom, o Zenfone Live e o Zenfone 2 Laser.

Desenhado para agradar fãs de fotografia, o Zenfone Zoom é o novo modelo topo de linha da empresa: com corpo de alumínio e couro italiano, o aparelho tem um botão para tirar fotos, um para gravar vídeos e outro para controle do zoom óptico de 3x. O conjunto de lentes conta com estabilização óptica que reduz borrões nas imagens. A resolução da câmera, porém, não impressiona. São 13 megapixels na câmera de trás, enquanto modelos como Xperia Z1, da Sony, e Moto X Play, da Motorola, apresentam um sensor com mais de 20 megapixels

O aparelho com tela de 5,5 polegadas está disponível em duas versões de processadores com quatro núcleos: de 2,3 GHz ou 2,5 GHz. Ele ainda tem 4 GB de memória RAM, 64 GB ou 128 GB de armazenamento interno (expansível para 128 GB via cartão microSD), conexão 4G e sistema operacional Android 5.0 (Lollipop). O Zoom já está disponível no varejo e na loja virtual da empresa. O modelo mais básico, com processador de 2,3 GHZ e 64 GB de armazenamento está à venda por R$ 2,7 mil. Já a versão mais avançada sai por R$ 3,2 mil.

Live. Já a nova versão do Zenfone Live é voltada para consumidores que queiram aproveitar a funcionalidade de TV digital. De acordo com a empresa, o sintonizador de TV digital integrado é o grande destaque do aparelho, capaz de reproduzir o sinal digital das emissoras brasileiras em alta resolução (HD).

Com tela de 5,5 polegadas, o Zenfone Live mantém muitas das configurações de seu antecessor lançado em outubro do ano passado. O aparelho vem com processador Qualcomm Snapdragon de 1,4 GHz com quatro núcleos, armazenamento interno de 16 GB (expansível com cartão microSD de até 64 GB), 2 GB de memória RAM, duas entradas para chips e com a última versão do sistema operacional Android 6.0 (Marshmallow). A câmera de trás faz imagens com até 13 megapixels de resolução e da frente com até 5 megapixels.

O aparelho chega às lojas brasileiras a partir de junho. Embora não tenha revelado o preço do Live, em nota, a companhia disse que o aparelho é voltado para consumidores que procuram desempenho em celular com tela grande a um “preço justo” – o preço de lançamento da versão anterior foi de R$ 849.

Laser. Disponível no Brasil desde setembro do ano passado,o Zenfone 2 Laser ganhou uma nova versão com tela um pouco maior — passou de 5,5 polegadas para 6 polegadas — e resolução Full HD. O modelo integra o portfólio da empresa de smartphones com tela grande. O destaque do aparelho fica por conta de sua capacidade de tirar fotos com auxílio de um laser. A empresa afirma que o laser acelera o tempo de foco que cai para aproximadamente 0,03 segundo. A câmera de 13 megapixels apresenta o modo Low Light, que segundo a empresa, captura imagens 400% mais luminosas em cenas de baixa luz, sem precisar de flash.

O aparelho tem um processador Qualcomm Snapdragon de 1,7 GHz com oito núcleos, 2 GB de memória RAM, 16 GB de armazenamento interno (com suporte para cartão microSD de até 128 GB) e virá de fábrica com a versão 6.0 do Android (Marshmallow). Além disso, ele conta com suporte para dois chips e conexão 4G.

O aparelho será vendido a partir de abril e o preço sugerido pela empresa é de R$ 1,5 mil.