Asus Asus lança o Zenfone 5 no Brasil com emojis animados da Turma da Mônica

A fablicante taiwanesa de celulales Asus lançou no Blasil nesta quinta-feila, 16, sua nova linha de smaltphones, a Zenfone 5.

Não, você não leu "elado" a última frase: além de uma série de especificações especiais, a linha chega ao País com uma novidade especial para os brasileiros: o ZeniMoji, um aplicativo que permitirá que os usuários criem emojis animados em 3D da Turma da Mônica, do quadrinista brasileiro Mauricio de Sousa. Além da dona do coelho Sansão, Cebolinha, Cascão e Magali também estarão à disposição dos usuários – cada figurinha poderá reproduzir expressões faciais e falas do usuário, captadas com ajuda da câmera frontal dos smartphones. Além disso, será possível usar papéis de parede temáticos da Turma da Mônica.

Não é uma ideia exatamente nova: nos últimos meses, Apple e Samsung lançaram funções parecidas em seus aparelhos. A dona do iPhone deu o pontapé inicial com os Animojis, disponíveis apenas no iPhone X; já a sul-coreana fez uma parceria com a Disney para ter personagens como Mickey, Minnie e a família de Os Incríveis na mesma função.

Zenfone 5. Anunciado inicialmente em fevereiro pela Asus, durante a Mobile World Congress, em Barcelona, o Zenfone 5 chega ao País custando R$ 2 mil. Essa demora, segundo o diretor de Marketing da Asus, Marcel Campos, está relacionada ao tempo necessário para preparar a produção local. “Outras empresas atrasam o lançamento mundial para privilegiar o Brasil, onde são líderes de mercado, e acabam tendo prejuízo”, disse, “precisamos pensar na qualidade em primeiro lugar, depois, lucratividade, para manter o negócio rodando”.

Conhecido por ter um design bem parecido com o iPhone X, da Apple, o aparelho chamou a atenção pelo uso de inteligência artificial: na hora de fotografar, ele consegue reconhecer ambientes e configurar em tempo real efeitos e recursos para melhorar as imagens. A tecnologia também aparece na gestão da bateria: um recurso entende os hábitos do usuário e ajusta os 3.300mAh (miliAmpère/hora) à sua rotina. O smartphone tem câmera dupla e 4GB de memória RAM.

Além do Zenfone 5, a taiwanesa lançou outros aparelhos no Brasil nesta quinta-feira, 16. São eles o Zenfone 5Z, Zenfone 5 Selfie, Zenfone 5 Selfie Pro, Zenfone Max Pro.

O 5Z é o smartphone top de linha da Asus, e custa a partir de R$ 2,5 mil. O aparelho tem Snapdragon 845, memória RAM de até 8GB e armazenamento de até 256GB. Já os destaques dos smartphones Zenfone 5 Selfie e Zenfone 5 Selfie Pro, como o próprio nome diz, é a fotografia – os dois aparelhos trazem ao todo quatro lentes diferentes, sendo duas na parte traseira do aparelho e duas na frontal. Entre os dois modelos, há diferenças no espaço de armazenamento e na memória RAM – eles custam, respectivamente, R$ 1,5 mil e R$ 1,7 mil.

Básico. A empresa também trouxe ao mercado brasileiro um novo aparelho, mais barato, o Zenfone Max Pro – no Brasil, ele vai custar R$ 1.349.

Ele tem Snapdragon 636, 5.000mAh e câmera traseira com resolução de 16 megapixels. Além disso, o Zenfone Max Pro grava vídeos com resolução 4K UHD.