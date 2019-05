Asus Smartphone ainda não tem previsão de chegar no Brasil

A Asus apresentou nesta quinta-feira, 16, o novo Zenfone 6 prometendo aos usuários uma nova experiência de fotografia. O modelo ainda não tem previsão de chegar ao Brasil e o preço não foi divulgado.

O novo Zenfone conta com um módulo de câmera dupla flip-up motorizada, que serve como frontal e traseira. Com isso, a fabricante consegue eliminar o entalhe na tela da frente e mantém o mesmo nível de resolução e recursos de gravação tanto para registros feitos pela câmera frontal ou traseira.

A câmera principal do Zenfone 6 possui o mais recente sensor Sony IMX586 de 48MP, com uma lente de abertura f/1.79, e tecnologia Quad. O sistema autofoco 2x1 OCL PDAF promete melhor desempenho de foco e anti-tremor, e a câmera secundária de 13MP e 125º permite que os usuários enquadrem mais amigos e cenários na foto, com correção de distorção em tempo real.

O módulo Câmera Flip é feito de metal líquido, um material altamente avançado que é 20% mais leve que o aço inoxidável, mas quatro vezes mais resistente. Para maior proteção, um sensor G no módulo detecta a taxa de aceleração, permitindo que a Câmera Flip retorne automaticamente o módulo para uma posição segura, caso o telefone caia.

A nova interface da ZenUI tem uma aparência mais limpa e simplificada, com um novo esquema de cores, o Modo Escuro, que ajuda a reduzir o esforço dos olhos em ambientes com pouca luz.

Já o sistema OptiFlex™ promete acelerar o funcionamento e o carregamento de aplicativos e economiza energia no modo de espera, aprendendo quais são os aplicativos favoritos do usuário, mantendo-os carregados na memória, para que eles estejam sempre prontos. Um novo modo de escuta privada reproduz todas as mensagens de voz e interações do Assistente do Google somente pelo fone de ouvido, para que nenhuma mensagem seja lida em voz alta em público.