Asus Novo ZenFone 4 deverá ter duas câmeras traseiras e sensores melhores

A fabricante Asus disse nesta segunda-feira, 31, que pretende revelar o seu novo smartphone ZenFone 4 em um evento nas Filipinas em 19 de agosto. O material de divulgação do evento indica que o novo aparelho deverá vir com duas câmeras traseiras e com sensores aprimorados. A data de lançamento do produto no Brasil ainda não foi revelada.

Na Rússia, uma versão do ZenFone 4 já é vendida sob o nome de ZenFone 4 Max. O dispositivo possui duas câmeras e é vendido em com o processador Snapdragon 430 ou 425. No entanto, ainda não ficou claro se a Asus pretende vender este aparelho em novos mercados ou se ela vai lançar um novo smartphone parecido.

No Instagram, o diretor de marketing da empresa, Marcel Campos, divulgou algumas imagens feitas com a câmera do novo celular, que apresenta tecnologia semelhante ao iPhone 7 Plus.