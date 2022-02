Divulgação/Beats Beats Fit Pro são compatíveis com iPhone e Android, trazendo cancelamento de ruído e ajuste personalizável à orelha

Os fones de ouvido Beats Fit Pro devem chegar ao Brasil por R$ 2,6 mil, revelou nesta quarta-feira, 9, a empresa, comprada pela Apple em 2014 por US$ 3 bilhões. A data de lançamento no País não foi revelada, com a pré-venda prevista para começar em breve.

Em circulação nos Estados Unidos por US$ 199 desde novembro passado, o Beats Fit Pro segue a linha de fones de ouvido compactos que a dona do iPhone tem lançado nos últimos anos. Além dos AirPods, a companhia possui os Studio Buds, Flex e Powerbeats Pro.

À diferença destes, porém, o novo modelo é mais personalizável do que nunca: o aparelho possui uma haste que se ajusta ao formato de cada orelha. A promessa é de mais mais conforto e comodidade para o usuário.

Os Fit Pro também trazem cancelamento de ruído e Modo Ambiente, duas funções já conhecidas em fones de ouvido da categoria. Para cumprir com a promessa, o dispositivo é abastecido com o chip H1, visto também nos Powerbeats Pro e nos AirPods de 3.ª geração (2021).

Além disso, a marca aposta na compatibilidade com Android, e não só iPhone — mas, devido à diferença de sistemas, é preciso baixar um aplicativo especial para que as funções do fone sejam ativadas no sistema operacional do Google. Em ambos é possível dar comandos nos fones com toques nos botões dos dispositivos.

A Beats promete até 6 horas de reprodução de som (com o cancelamento ativo de ruído, que exige mais processamento) e mais 18 horas com o estojo de armazenamento dos fones, que carregam a bateria quando em descanso. A entrada de conectividade é de USB-C, sem possibilidade de carregamento sem fio.

As cores disponíveis são preto, branco, grafite e roxo.