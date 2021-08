Divulgação/Apple Por R$ 1,8 mil, Beats Studio Buds vêm em três cores: branco, vermelho e preto

A Beats irá começa a vender os fones de ouvido sem fio Beats Studio Buds a partir da quarta-feira 25 por R$ 1,8 mil no Brasil, entrando em pré-venda já nesta terça, 17. Mirando o público de exercícios, o produto entra no catálogo com os Beats Flex (R$ 550) e Powerbeats Pro (R$ 2.150) e os headphones Beats Studio3 (R$ 2,5 mil) e Beats Solo Pro (R$ 1,6 mil) no País.

Os Beats Studio Buds trazem como principal diferencial o cancelamento ativo de ruído, sendo esta a primeira vez que a novidade chega a um fone de ouvido da empresa. A tecnologia usa software para bloquear os sons externos e tornar o áudio reproduzido mais claro. Até então, os produtos da marca usavam o cancelamento passivo de ruído, isto é, utilizavam de isolamentos físicos (como pontas intra-auriculares ou estofos nos headphones), sem o auxílio de tecnologia de software.

Com promessa de 8 horas de duração de bateria, os fones vêm em um estojo de recarga, que pode ser conectado à tomada com cabo do tipo USB-C e pode chegar a 24 horas fora da tomada, segundo a Beats. Ao utilizar o cancelamento ativo de ruído, o tempo cai: são 5 horas de som e até 15 horas ao esvaziar o armazenamento de energia do estojo.

O produto também traz três tamanhos de pontas para serem ajustadas aos ouvidos, similar ao que já fazem os AirPods Pro, produto topo de linha da Apple, que comprou a Beats em 2012 em transação de US$ 3 bilhões. Estranhamente, os Beats Studio Pro não trazem chip fabricando pela empresa dona do iPhone (como acontece com os Beats Flex e os Powerbeats Pro, por exemplo), mas traz compatibilidade com celulares Android, e não apenas com iOS.

Os Beats Studio Buds, disponível nas cores branca, preta e vermelha, estão à venda nas lojas da Apple e em parceiros autorizados. De acordo com a empresa, mais cores devem ser lançadas no Brasil, sem mais detalhes.