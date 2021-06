Bandai A empresa Bandai, dona do Tamagotchi, anunciou uma versão especial do aparelho para comemorar os 25 anos do lançamento do brinquedo

Se você foi uma criança dos anos 90 e 2000 provavelmente conheceu alguma versão do Tamagotchi — ou o "bichinho virtual" — uma espécie de pet eletrônico da época. Agora, o fenômeno japonês está de volta, com uma repaginação voltada para a tecnologia dos tempos atuais, mas com o mesmo monstrinho para cuidar.

A empresa Bandai, dona do Tamagotchi, anunciou uma versão especial do aparelho para comemorar os 25 anos do lançamento do brinquedo. Agora, o bichinho virtual vem em forma de relógio e é capaz de reconhecer sons, contar passos e até armazenar músicas no dispositivo.

Será possível também incrementar os personagens do relógio por meio de um cartão de compras, como os que existem hoje para Xbox e Playstation. O card, que vai custar aproximadamente US$ 10, vai permitir a compra de acessórios e outros pets para o mundo virtual.

Nos modelos verde e rosa, o novo Tamagotchi não vai interagir por comando de voz, mas vai ser capaz de acordar o bichinho virtual por sons, em uma tela colorida e sensível ao toque. Por enquanto, não há previsão de vendas fora do Japão e, no país, cada relógio sai por cerca de US$ 60. As vendas acontecem a partir de novembro desse ano.