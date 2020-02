Bixby chegou em português para a linha de celulares Galaxy S10

Chegou a vez da Samsung anunciar no Brasil sua assistente de voz, a Bixby. Depois de um período de testes em janeiro, a empresa lançou, nesta quarta-feira, 19, a funcionalidade que estará presente nos celulares da família S10 e Note 10.

Na linha de outros assistentes de voz - Google Assistente, Siri, da Apple, e Alexa, da Amazon, já possuem versões em português - a Bixby executa funções como pedir Uber e acionar aplicativos. Apesar de ter sua versão em português, o comando de ação continua sendo o “Hi, Bixby”.

Segundo Bruno Costa, gerente sênior da área de conteúdos e serviços da Samsung, a intenção da Bixby é que ela se adapte e entenda a rotina do usuário. A assistente de voz, além de interagir, também pode “aprender” hábitos diários do usuário e sugerir ações. Por exemplo, se você faz uma ligação todos os dias no mesmo horário, a Bixby pode começar a sugerir a ação mesmo sem ter recebido o comando.

A adaptação também foi outro ponto de atenção. Bruno afirmou que, nos testes, pessoas de diversas partes do país participaram do processo de adaptação da linguagem da Bixby, não apenas na tradução para o idioma, mas também nas regionalidades.

A Alexa implementou técnica semelhantes, “abrasileirando” o inglês para melhor compreensão das palavras no Brasil. Com a Samsung, o processo vai continuar em adaptação conforme a necessidade dos usuários.

“Demorou muito tempo para termos a versão em português, mas estamos feliz que ela exista. Com a Bixby, você pode ter mais conectividade com os smartphones. Outros assistentes são limitados nesse aspecto, mas a Bixby consegue essa conectividade com os outros aparelhos da casa. Estamos felizes que os brasileiros agora podem usar”, afirmou Yoonie Joung, presidente da Samsung no Brasil.

Os modelos Galaxy S20, Galaxy Fold e Galaxy Z Flip são os próximos na fila para receber a Bixby. A intenção é, ainda, expandir para mais aparelhos da marca, em um processo gradual ao longo deste ano.

*É estagiária, sob supervisão do editor Bruno Capelas