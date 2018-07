Samsung Com o Galaxy S8, a Samsung apresentou sua nova assistente pessoal, a Bixby

Anunciada como um dos novos atributos do Galaxy S8, a Bixby, assistente pessoal criada pela Samsung, não estará funcionando totalmente quando os smartphones chegarem ao mercado global no dia 21 de abril. O recurso de comando de voz só será disponibilizado depois, mas ainda no segundo trimestre de 2017.

Representantes da Samsung, no entanto, divulgaram que os serviços de busca visual e de lembretes estarão disponíveis já no lançamento. A empresa sul-coreana se recusou a explicar o porquê do adiamento do serviço por voz.

Depois da chamada “tela infinita”, a Bixby foi um dos novos recursos mais comentados no lançamento do Galaxy S8. O atraso no recurso pode indicar que a Samsung está tendo dificuldades em se equiparar aos serviços equivalentes oferecidos pela Apple, Amazon e Google.