Daniel Teixeira/Estadão iPhoneX é um dos smartphones mais procurados por brasileiros na Black Friday deste ano

A Black Friday, uma das principais datas do varejo físico e comércio eletrônico do Brasil, acontece nesta sexta-feira, 29, e um dos itens mais procurados por quem pretende aproveitar as ofertas é o smartphone.

Pesquisa desenvolvida pela Promobit, plataforma especializada em descontos em promoções, apontou que 47% dos 1,5 mil entrevistados no levantamento vão atrás de um novo aparelho no evento. De acordo com o site, em 2018 o eletrônico foi um dos bens que mais tiveram descontos durante a Black Friday - os preços ficaram, em média, 21% mais baratos.

Os interessados em adquirir um novo aparelho celular também precisam ficar de olho nos melhores horários de ofertas. Em 2018, a Promobit observou que a faixa das 22h da quinta-feira pré-Black Friday foi o período com mais descontos. Outros horários em que a plataforma apontou como ideais: 12h, 21h e 23h de quinta-feira, além de 0h, 10h e 16h de sexta-feira.

Confira abaixo os smartphones mais procurados por quem vai comprar na Black Friday, de acordo com o volume de buscas do Google e levantamento feito pela Promobit.

iPhone X

O iPhone X, lançado pela Apple em 2018, ficou mais barato neste ano com o lançamento da próxima geração de smartphones da empresa, o iPhone 11. O aparelho trouxe inovações que se tornaram praxe da indústria, como tela ampla sem botões frontais, recarga rápida de bateria e desbloqueio por reconhecimento facial. O smartphone também conta com câmera dupla traseira de 12 megapixels. Leia a avaliação completa.

Samsung Galaxy S10

Lançado no início de 2019, o Galaxy S10 é o principal concorrente da Apple no mercado de smartphones premium. Ele conta com tela de 6,1 polegadas, câmera traseira com três lentes e bateria de 3.400 mAh. Além disso, o leitor de impressão digital fica posicionado sob a própria tela, dispensando botão específico, como é prática corrente no mercado há alguns anos. Leia mais sobre o aparelho.

Xiaomi Mi 9

Os smartphones da Xiaomi ganharam o público brasileiro em 2019 ao combinar preços acessíveis a performance comparável a celulares mais caros que estão disponíveis no mercado. O Mi 9 SE se destaca pelo poder da câmera tripla, sendo que a lente principal tem 48MP, além de uma câmera de selfies de 20 MP. O aparelho tem tela de 5,97 polegadas, com leitor de impressões digitais, e carrega um processador Qualcomm Snapdragon 712 de oito núcleos. Veja mais.

Moto G7 Plus

A Motorola lançou a sétima geração da popular linha G de smartphones no início de 2019 e logo o aparelho se tornou campeão de vendas no Brasil. O celular contém tela de 6,24 polegadas (2.270 x 1.080 pixels), memória de 4 GB, armazenamento de 64 GB, Snapdragon 632 e bateria de 3.000mAh. A câmera traseira dupla do tem lentes de 8 MP e 5 MP. Veja mais detalhes do smartphone.

Asus ZenFone 6

Apostando em alta fidelidade na hora de tirar fotos, o ZenFone 6 da Asus também é um dos smartphones mais procurados no Brasil em 2019. A câmera principal do Zenfone 6 possui o sensor Sony IMX586 de 48MP, com uma lente de abertura f/1.79, e tecnologia Quad. O sistema autofoco 2x1 OCL PDAF promete melhor desempenho de foco e anti-tremor, e a câmera secundária de 13MP e 125º permite que os usuários enquadrem mais amigos e cenários na foto, com correção de distorção em tempo real. Leia mais.