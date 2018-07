Símbolo de modernidade nos anos 2000, a fabricante Blackberry anunciou nesta quarta-feira, 28, que não irá mais produzir e criar o design de seus smartphones. A companhia anunciou que vai licenciar a produção de celulares com a marca BlackBerry para uma empresa na Indonésia, a BB Merah Putih. Segundo a Blackberry, a companhia da Indonésia poderá "produzir, distribuir e promover aparelhos BlackBerry rodando apps e programas Blackberry no sistema operacional Android".

De acordo com comunicado oficial divulgado pelo presidente executivo da Blackberry, John Chen, a mudança na linha de produção é estratégica. "Nós estamos atingindo um ponto de inflexão com nossa estratégia. Nossa base financeira é sólida, e nossa mudança para o software está tomando o controle”, disse. "No âmbito desta estratégia, estamos nos concentrando no desenvolvimento de software, especialmente nas áreas de segurança e aplicações."

Consequência. Este é um passo natural para a Blackberry que, neste ano, lançou uma versão "Blackberry" reformulada de um smartphone da Alcatel, com o mesmo design e as mesmas especificações técnicas. A única coisa que mudava no aparelho eram as aplicações do celular, exclusivas da fabricante canadense.

Além disso, no ano passado, Chen disse que a BlackBerry teria que vender 5 milhões de unidades neste ano para conseguir continuar no mercado de hardwares – a meta não foi atingida.