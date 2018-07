Reuters Empresa diz que não vai mais fabricar o Classic pois está atualizando sua linha de produtos

A BlackBerry vai parar de fazer o smartphone modelo Classic, 18 meses após lançá-lo em um esforço para atrair os usuários que preferem teclado analógico em vez de sensível ao toque, informou nesta terça-feira, 5, a empresa canadense de tecnologia.

O Classic foi lançado no começo do ano passado, com o teclado analógico na linha do modelo anterior, chamado Bold, e com o sistema operacional da própria companhia, o BlackBerry 10.

Desde então, a BlackBerry lançou um telefone que usa o sistema Android e planeja vários outros modelos. O presidente-executivo da companhia, John Chen, expressou no mês passado confiança de que a divisão de celulares da empresa pode se tornar lucrativa.

A empresa não vai mais fabricar o Classic pois está atualizando sua linha de produtos, disse em um blog Ralph Pini, que passou a integrar a equipe da BlackBerry em maio como novo diretor operacional e de dispositivos.

A companhia também informou nesta terça-feira que estava no caminho de entregar uma versão atualizada do BlackBerry 10 no próximo mês.