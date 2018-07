Reuters Falha está presente na versão mais recente do sistema operacional iOS

O iPhone X, smartphone mais avançado da linha da Apple, vai custar a partir de R$ 7 mil no Brasil e, com isso, o País volta a figurar no topo do ranking do maior preço cobrado pelo aparelho no mundo. O ranking, feito pelo site Quartz no final de outubro, colocava a Hungria como o país com o iPhone X mais caro, quando o preço local é convertido para dólar. Agora, com a divulgação dos altos preços cobrados no Brasil, o país europeu caiu para a segunda posição.

Ao converter o preço do iPhone X no Brasil para dólar, o valor chega a US$ 2.129 ou US$ 1.130 a mais do que o valor cobrado para a versão do aparelho com 64 GB de memória nos Estados Unidos. O iPhone X é vendido na Hungria pelo equivalente a US$ 1.455, o que representa um preço US$ 456 superior ao preço do aparelho nos EUA. Outros países que estão entre as primeiras posições incluem Dinamarca, Suécia e Itália.

O preço altíssimo no Brasil explica por que a Apple tem uma fatia tão pequena do mercado de smartphones por aqui. De acordo com levantamento da consultoria Gartner, à pedido do Estado, a norte-americana responde por somente 5,3% das vendas de smartphones no País. A participação de mercado da companhia caiu quase cinco pontos porcentuais desde 2011, quando a Apple ainda lançava o iPhone 4S.

"Os impostos sobre os produtos da Apple os tornam ainda mais caros do que em outros países desenvolvidos, como os EUA", diz o analista de pesquisas do Gartner, Tuong Nguyen. "Os produtos da Apple só podem ser oferecidos para as classes A e B no Brasil, portanto, a participação da empresa permanecerá limitada quando comparada a outros fabricantes, como Samsung, que têm um portfólio mais amplo de dispositivos que abordam também o mercado de massa."

Confira abaixo o ranking completo:

Brasil: US$ 2.129,96

Hungria: US$ 1.455,23

Dinamarca: US$ 1,408,27

Suécia: US$ 1.406,37

Itália: US$ 1.400,46

Rússia: US$ 1.390,57

Finlândia, Irlanda e Portugal: US$ 1.388,69

Polônia: US$ 1.386,81

República Tcheca: US$ 1.377,02

Noruega: US$ 1.375,02

Índia: US$ 1.368,21

Bélgica, Espanha, França e Holanda: US$ 1.365,13

Alemanha e Áustria: US$ 1.353,35

Luxemburgo: US$ 1.319,99

Reino Unido: US$ 1.317,83

China: US$ 1.266,97

Nova Zelândia: US$ 1.253,36

México: US$ 1.237,06

Austrália: US$ 1.234,49

Suíça: US$ 1.218,50

Cingapura: US$ 1.210,96

Taiwan: US$ 1.187,82

Emirados Árabes Unidos: US$ 1.115,98

Hong Kong: US$ 1.100,67

Canadá: US$ 1.045,57

Estados Unidos: US$ 999

Japão: US$ 994,67