REPRODUÇÃO

Um brasileiro foi o primeiro em todo o mundo a comprar o novo iPhone 6S Plus. A novidade da Apple começou a ser vendida nesta sexta-feira, 25, em alguns lugares do globo.

Vitor José da Cunha Epiphanio, de 18 anos, está fazendo intercâmbio na Austrália e era o terceiro colocado na fila da loja oficial da Apple, em Sydney. Ele foi considerado o primeiro, porém, já que os outros dois que compraram os produtos não puderam ser considerados pessoas físicas pela Apple.

Em entrevista ao site G1, Vitor disse que “zerou a vida” por ter sido o primeiro no mundo e, principalmente, por ter sido citado e parabenizado por Tim Cook, o CEO da Apple, em sua conta no Twitter.

Thank you Vitor in Sydney! One of the very first customers in the world to buy an iPhone 6s. pic.twitter.com/G0zdxNkuow

— Tim Cook (@tim_cook) 25 setembro 2015