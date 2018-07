FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Os smartphones se tornaram um item tão popular entre os brasileiros que em 2014 foram vendidos 104 aparelhos por minuto no País, segundo o instituto de pesquisas IDC.

De acordo com o levantamento, foram vendidos cerca de 54,5 milhões de smartphones no ano, alta de 55% na comparação com 2013, quando 35,2 milhões de aparelhos foram comercializados no País. O maior recorde foi no último trimestre, quando foram vendidos 16,2 milhões de smartphones, alta de 43% e 14% na comparação com o quarto trimestre de 2013 e terceiro trimestre de 2014, respectivamente.

Para se ter uma ideia da representatividade desses números, no último trimestre de 2014 foi comercializado praticamente o mesmo volume (16 milhões) de aparelhos vendidos ao longo de todo o ano de 2012. O principal impulsionador das vendas teria sido a Black Friday.

“Passamos por um ano muito complicado do ponto de vista econômico e, se levarmos em conta as outras categorias de dispositivos, o mercado de smartphones foi o único que apresentou um resultado positivo”, afirma Leonardo Munin, analista de pesquisas da IDC Brasil.

Para Munin, se não fosse a Copa do Mundo, o Carnaval fora de época, as eleições e a alta do dólar, o desempenho teria sido ainda melhor.

Modelos mais avançados

O estudo mostra também que, somando a categoria de feature phones, como são chamados os celulares simples, o mercado encerrou 2014 em alta de 7%, com um total de 70,3 milhões de aparelhos comercializados. Isso fez com que o Brasil fechasse 2014 na 4ª colocação entre os maiores mercados do mundo, atrás da China, Estados Unidos e Índia.

“O smartphone é cada vez mais popular no Brasil e a tendência é que essa popularização aumente, principalmente pela força de vendas das redes varejistas e pela crescente onda de lojas conceito, voltadas apenas para celulares”, afirma Munin.

Para ele, o estudo da mostrou também uma mudança de comportamento do consumidor, que tem optado por aparelhos de melhor qualidade e mais avançados. “O brasileiro é muito sensível a preço, mas em smartphones tem avaliado melhor a questão do custo-benefício. E como tem a facilidade de crédito e parcelamento oferecido pelo varejo, em vez de comprar um celular de entrada tem optado cada vez mais por um intermediário, contribuindo não só para o aumento das vendas mas também para o aumento do ticket médio.”

Para se ter uma ideia, apesar do Brasil ser um país emergente, o consumo de smartphones por aqui é equivalente ao de um país desenvolvido, com 95% do mercado concentrado em seis grandes marcas, algo que não acontece em outros países emergentes. “Esse é um fato curioso e mostra que o brasileiro valoriza muito a marca. O nosso mercado está consolidado na mão dos grandes players e tanto fabricantes nacionais quanto os estrangeiros que estão chegando agora tem um grande desafio para se estabelecerem por aqui”, afirma Munin.

Para 2015, a IDC Brasil espera 16% de crescimento do mercado de smartphones, com a venda de cerca de 63.3 milhões de aparelhos em 2015. Desse total estima-se que entre 30% e 35% serão modelos com acesso 4G, contra 15% no ano anterior. “Vamos ver cada vez mais lançamentos que acessam essa tecnologia. Para esse ano, acredito que os intermediários e os dual-sim serão os destaques do mercado de dispositivos 4G”, diz Munin, analista do IDC.