Uma das principais reclamações dos usuários de iPhone é a fragilidade do cabo. Facilmente, eles rompem, se separam do plug e ficam inutilizados. Vendo esse problema, a i10 Acessories colocou em financiamento coletivo no Kickstarter um novo projeto: o i10 Power Series Lightning Cable.

Feito de nylon trançado e aço, o cabo da empresa é extremamente resistente e compatível com qualquer dispositivo da Apple. Possui dois metros de comprimento, três cores disponíveis e, segundo demonstração feita em um vídeo na página do Kickstarter, aguenta até mesmo o peso de um carro.

De acordo com informações divulgadas na página, o cabo receberá um certificado da Apple — garantindo total funcionamento mesmo após atualizações do sistema — e terão garantia vitalícia.

A meta inicial do financiamento era de US$ 10 mil. Hoje, 13, faltando ainda 18 dias para o término da campanha, o i10 Power Series Lightning Cable já conseguiu arrecadar o total de quase US$ 69 mil (o equivalente a R$ 216 mil). Para adquirir o cabo, basta contribuir com valores a partir de US$ 15 (R$ 47). Ele é enviado para qualquer lugar do mundo com o acréscimo de US$ 5 de frete.