Reuters O Google Home é uma caixa de som inteligente integrada com o assistente pessoal Assistant

A caixa de som inteligente Google Home agora poderá entender comandos em espanhol, segundo anunciou nesta terça-feira, 26, o gigante das buscas em seu blog oficial. A atualização que permite a esses equipamentos "falar" espanhol começou a ser liberada há cerca de duas semanas -- o Google Assistant, assistente pessoal da companhia que é o coração do dispositivo, já era funcionava em espanhol, mas os dispositivos dependiam de uma atualização de software para incluírem o novo idioma.

De acordo com o Google, haverá três diferentes verões de Espanhol disponíveis para as caixas de som inteligentes, adaptadas para pessoas da Espanha, México e dos Estados Unidos. Vale lembrar que o Google Home e sua versão mini começaram a ser lançadas na Espanha na semana passada e estão chegando ao México.

Para trocar o idioma do Google Home para espanhol, é preciso acessar as configurações do dispositivo por meio do smartphone, selecionar o dispositivo e selecionar o outro idioma em Idioma do Assistant.

Expansão. O Google anunciou no início de 2018 que vai adicionar 22 novos idiomas ao Google Assistant em 2018, mas na prática isso não quer dizer que o idioma esteja disponível para uso das caixas de som inteligentes da linha Home. Um exemplo disso é o português, que já está disponível no Assistant desde o ano passado, mas até agora não há previsão de quando o Home será atualizado para suportar o idioma, nem de quando o Google vai lançar seu dispositivo no País.