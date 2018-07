REUTERS

A fabricante finlandesa Nokia disse nesta terça-feira, 1, que sua câmera de realidade virtual terá preço de US$ 60 mil (R$ 230 mil, em conversão direta) e que iniciará as vendas do aparelho no primeiro trimestre do ano que vem.

Chamada de Ozo, a câmera esférica possui oito sensores e microfones. As câmeras do dispositivo possuem a mesma distância que é vista entre olhos humanos, permitindo criar o ambiente completo para imersão em realidade virtual. Além disso, ela é projetada para fazer filmes 3D e games que podem ser visualizados e jogados com dispositivos de realidade virtual.

Além de filmar, a câmera da Nokia permite que o usuário realize streaming de vídeos em realidade virtual ao vivo.

Ela foi lançada inicialmente em julho. Entretanto, detalhes do dispositivo só foram anunciados agora pela fabricante finlandesa.

A Nokia, que já foi a maior fabricante de celulares do mundo e que vendeu seu setor para a Microsoft, agora está focada em fabricar equipamentos de redes de telecomunicações.

A empresa também planeja voltar ao negócio de telefonia ao projetar e licenciar aparelhos no ano que vem.

/COM REUTERS