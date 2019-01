Motorola Modelo "V3" fez sucesso nos anos 2000

Com corpo achatado, estilão futurista e design do tipo flip (que abre e fecha), o Motorola V3 marcou época. Agora, o celular que foi objeto de desejo de uma geração pode estar voltando do passado, em uma versão repaginada e cheia de tecnologia atual. Segundo o Wall Street Journal, a Lenovo, atual dona da marca Motorola, pretende relançar o aparelho nos EUA também por preço de topo de linha: US$ 1,5 mil.

A nova versão teria uma das tecnologias que começa apenas agora a dar os primeiros passos: tela flexível, o que permitiria manter o design flip do V3 original. De acordo com a reportagem, o novo V3, que nos EUA é conhecido como Razr, seria vendido em parceria com a operadora americana Verizon já a partir do próximo mês de fevereiro. Seriam produzidas 200 mil unidades do celular.

Lançado em 2004, o Razr foi um sucesso - teve 130 milhões de unidades vendidas. Ele resistiu até 2009, quando a era dos smartphones já caminhava a todo vapor. A nova tentativa de reviver a marca, porém, não é inédita. Em 2011, a Motorola, que na época já vivia crise como empresa independente, lançou em parceria com a Verizon o Droid Razr. O sucesso, porém, não se repetiu.

A aposta em telas flexíveis é alta. Apenas a americana Royole comercializa na China, e em versão para desenvolvedores nos EUA, aparelhos do tipo. A Samsung apresentou um protótipo em novembro passado - espera-se que ela mostre mais do aparelho no próximo dia 20 de fevereiro, quando também deve mostrar o Galaxy S10. Existem rumores de que a LG trabalha em tecnologia do tipo.

A parceria entre Motorola e Verizon deve render diferentes aparelhos ao longo do ano. As duas empresas trabalham juntas no lançamento de telefones 5G - no ano passado, lançaram um um Snap 5G, acessório que permite alguns modelos da empresa a acessar redes de quinta geração. O novo V3 parece se encaixar na estratégia global da Lenovo. planeja ganhar espaço no mercado americano com aparelhos premium da marca Motorola. Celulares com a marca Lenovo são restritos ao mercado chinês.