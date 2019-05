Giovanna Wolf/Estadão O celular dobrável da Motorola deve ser uma versão reformulada do seu modelo tradicional V3

Vazaram imagens do celular dobrável da Motorola, que deve ser uma versão reformulada do seu modelo tradicional V3. Ao contrário dos aparelhos dobráveis das rivais Samsung e Huawei, o smartphone da Motorola parece dobrar na vertical, e não na horizontal. Nas fotos, além do celular, aparecem um carregador sem fio e uma caixa em formato de prisma triangular.

As fotos foram publicadas no serviço de blogs chinês Weibo – tempo depois, elas foram deletadas. Pelas imagens, o design sugere que o smartphone da Motorola fica menor quando dobrado: enquanto os aparelhos dobráveis da Samsung e da Huawei são uma espécie de tablet que pode ficar do tamanho de um celular, é possível que a ideia da Motorola seja diminuir ainda mais o tamanho de um smartphone, para torná-lo mais portátil.

Segundo o Wall Street Journal, o celular deve custar US$ 1,5 mil quando for lançado. A expectativa é de que a empresa lance o novo aparelho no meio do ano, durante o verão nos Estados Unidos, mas a data não foi confirmada.