Samsung/Divulgação Galaxy Fold deve chegar às lojas da Coreia do Sul em 6 de setembro

O Galaxy Fold, celular de tela dobrável da Samsung, deve chegar às lojas no próximo dia 6 de setembro. A agência de notícias da Coreia do Sul Yonhap afirma que a empresa negocia com três operadoras do país para o lançamento. A data coincidiria com o início da IFA, maior feira de eletrônicos da Europa, o que serviria de palco para que a Samsung revelasse a novidade.

Teriam sido encomendadas entre 20 mil e 30 mil unidades para o mercado coreano, que seriam comercializadas por cerca de US$ 1.900. China e EUA receberiam o Fold no final de setembro.

Anunciado em fevereiro, o Fold deveria ter sido lançado em abril, mas teve sua estreia adiada depois que apresentou defeitos em suas telas, durante testes com jornalistas e influenciadores. Agora, o celular entrará em rota de colisão direta com o iPhone, da Apple, que deve ter sua próxima geração lançada em 10 de setembro.

Em setembro, a Huawei também deveria lançar o seu dobrável, o Mate X, mas a data ficou para novembro após a gigante chinesa também detectar problemas na tela.

Para analistas, a imagem dos celulares dobráveis já está deteriorada. "A confiança do consumidor nesse produto foi abalada", disse em julho Kim Young-woo, analista da SK Securities.