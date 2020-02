Valentin Flauraud /Reuters A BlackBerry tinha parceria com a TCL desde 2016

Apesar de terem caído no esquecimento de muita gente, os celulares com a marca BlackBerry ainda existem. Porém, isso deve mudar em breve: a empresa canadense anunciou nesta segunda-feira, 3, em sua conta no Twitter, que as vendas dos aparelhos serão encerradas em 30 de agosto deste ano, após o fim da parceria com a TCL. Nos últimos anos, a fabricante chinesa licenciou a marca e foi responsável por trazer os smartphones da BlackBerry de volta ao mercado, com o sistema operacional Android.

"Lamentamos compartilhar que, em 31 de agosto de 2020, a TCL não venderá mais os dispositivos móveis da marca BlackBerry", disse a empresa em nota divulgada no Twitter. "A TCL não tem mais direitos para projetar, fabricar ou vender novos dispositivos móveis BlackBerry". A BlackBerry não deixou claro se os seus aparelhos poderão ser vendidos no futuro mesmo sem a parceria com a TCL.

A companhia afirmou também que a TCL continuará a dar suporte para os modelos de BlackBerry existentes no mercado até 31 de agosto de 2022. O último modelo da marca foi o BlackBerry Key2 LE, lançado há dois anos.

A BlackBerry tinha parceria com a TCL desde 2016. Antes disso, a BlackBerry fabricava aparelhos usando seu próprio sistema operacional. No auge da marca, com seus teclados charmosos, a empresa chegou a controlar cerca de 50% do mercado de smartphones nos Estados Unidos e 20% globalmente – o aparelho era inclusive o queridinho do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama. Entretanto, o lançamento de smartphones com tela sensível feriu de morte os dispositivos da BlackBerry.