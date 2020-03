HMD Global O novo Nokia 5310, relançado nesta manhã pela HMD Global: retrô

Uma das principais marcas de celular do mundo estará de volta ao Brasil em breve: a Nokia. Licenciada pela fabricante finlandesa HMD Global, a marca deve voltar em breve ao País, anunciou na manhã desta quinta-feira, 19, Florian Seiche, presidente executivo da HMD. Em transmissão pelo YouTube na qual divulgou os novos celulares da empresa, ele afirmou que "os celulares da Nokia chegarão em breve a uma loja no Brasil".

Ainda não há informações exatas de quando a marca estreará por aqui, nem quais modelos serão lançados no mercado brasileiro – e, com o avanço do coronavírus, é bastante possível que os planos iniciais da finlandesa possam ser postergados. Inicialmente, a previsão é de que os aparelhos fossem lançados no segundo trimestre de 2020. Eles chegarão ao mercado com ajuda da Multilaser, que emitiu nota nesta quinta-feira dizendo ser a parceira oficial da HMD no País. "Eles confiam em nosso conhecimento de mercado e nas relações comerciais bem estabelecidas para trazer as experiências dos celulares Nokia para o Brasil", diz o comunicado.

Criada por ex-funcionários da Nokia, a HMD Global é quem detém o uso da marca Nokia para celulares desde 2016. Antes disso, a marca esteve com a Microsoft, que adquiriu a divisão de celulares da Nokia em 2014 e a incorporou à sua – o principal destaque da empresa na época era a linha Lumia. A empresa não tem nenhuma outra relação com a tradicional companhia finlandesa, que hoje se dedica a fabricar infraestrutura para telecomunicações. Desde 2016, a HMD tem lançado aparelhos no mercado global que utilizam o sistema operacional Android, bem como edições retrô de designs icônicos da Nokia – incluindo o "celular do jogo da cobrinha" (Nokia 3310) e o "celular de flip" imortalizado pelo filme Matrix, de 1999 (Nokia 8110).

Sobe o som

Nesta quinta-feira, 19, além de confirmar a chegada da empresa no Brasil, a HMD também divulgou que vai relançar o Nokia 5310, aparelho conhecido pela identidade XpressMusic – que tinha botões de reprodução nas laterais e um sistema próprio para apreciação de música. Lá fora, o aparelho vai chegar ao mercado por cerca de US$ 49.

Originalmente lançado em 2007, o aparelho também traz um conector de bateria de 3,5mm, rádio FM embutido e pode funcionar como um MP3 Player se a memória for complementada com um cartão de memória - o modelo repaginado suporta até 32GB de espaço extra.

A tela tem 2,4 polegadas e o display é QVGA, com resolução de 320 x 240 pixels. O teclado é físico e o celular funciona com sistema operacional Nokia Series 30+, diferentemente de alguns outros modelos retrô relançados, que operam com a plataforma KaiOS.

Para a HDM Global, que está produzindo o remake, o aparelho pode atrair pessoas interessadas em uma “desintoxicação digital”, por conta do grande uso dos smartphones no dia a dia. O celular, com detalhes em vermelho, estará disponível nas versões branca e preta e deve chegar ao mercado neste mês.

*É estagiária, sob supervisão do editor Bruno Capelas