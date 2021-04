Foto: Lee Jae-Won/Reuters Apesar de estar cada vez mais encolhida mundialmente, a LG ocupava a terceira posição na participação no mercado brasileiro de celulares até anunciar a sua saída do mercado de smartphones. Por aqui, a empresa fez sucesso com modelos populares nos anos 2010, com aparelhos de teclado qwerty, slide e touch screen.

Foto: LG O LG Prada é o primeiro smartphone com tela sensível de que se tem notícias - antes mesmo do primeiro iPhone. Ele foi fruto da parceria da fabricante com a grife italiana. O aparelho, do final de 2006, era sensível ao toque, mas as limitações do “touch”, que foram melhoradas com o aparelho da Apple, contribuíram para que o celular logo saísse do mercado.

Foto: LG Um dos celulares mais populares do final dos anos 2000, o LG Chocolate também era sensível ao toque, mas trazia a inovação do “slide in”, onde o teclado ficava escondido atrás da tela e poderia ser acessado ao deslizar para cima. O modelo foi lançado em 2006 e ganhou uma nova versão em 2010.

Foto: LG O LG Optimus marcou a transição da empresa para os smartphones, com sistema operacional Android. O aparelho possuía câmera de até 1.080p, uma inovação em 2010, quando foi lançado e abriu caminho para a inserção de chips de processamento mais poderosos nos celulares.

Foto: LG O conceito de celular modular do LG G5 foi uma das apostas da empresa para o lançamento em 2016. Com isso, ele permitia o encaixe fácil de peças avulsas, como bateria e caixas de som, que melhoravam a experiência. Além disso, já integrada totalmente ao mundo dos smartphones multifuncionais, o modelo possuía 32 GB de armazenamento, câmera de 16 megapixels (MP) e suporte para vídeo 4K.

Foto: LG Em 2013, a LG ficou responsável por fabricar os aparelhos da linha Nexus, telefones que levavam a marca do Google e serviam como uma espécie de vitrine da gigante das buscas para aquilo que ela imaginava para o Android. O Nexus 5 chegou ao Brasil, mas não fez sucesso - mesmo com as boas qualificações: era totalmente touchscreen, trazia câmera de 1.080p com gravação de 30 quadros por segundo (fps, em inglês) e tela de 4,95 polegadas.