Las Vegas - Durante alguns anos, especialistas usaram o exemplo da geladeira que é capaz de verificar quais alimentos estão em falta e comprá-los automaticamente para explicar como funciona a internet das coisas. Em 2016, no entanto, essa explicação parece quase obsoleta perto da Family Hub Refrigerator, geladeira conectada apresentada pela fabricante sul-coreana Samsung durante a Consumer Electronics Show (CES), que acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos, até a próxima sexta-feira.

Prevista para chegar às lojas dos EUA no segundo trimestre de 2016, ela vai custar US$ 5 mil (cerca de R$ 20 mil). A geladeira serve como uma central de informações para toda a família: é possível olhar a agenda, assistir TV ou ouvir música e – por que não? – armazenar sua comida. Com quatro diferentes portas, a geladeira pode ser customizada pelo usuário com dois ou três de seus compartimentos para geladeira (e dois ou um, respectivamente, para freezer).

Todas as informações são exibidas a partir de uma tela de 21,5 polegadas, localizada na porta superior direita da geladeira. Ali, o morador da casa tem acesso a um sistema baseado na plataforma Tizen – desenvolvida pela Samsung para reduzir sua dependência de sistemas de terceiros, como o Android, do Google. A partir da tela, o usuário pode acessar diversos aplicativos, reproduzir o conteúdo de sua TV conectada da marca ou tocar música do serviço de streaming de música Pandora para dançar enquanto prepara o próximo jantar.

Um aplicativo particularmente interessante é o Sticki (uma corruptela para adesivos, em inglês). O app cria uma prancheta com recados para a família, em que elenca tarefas domésticas, a rotina de cada um dos filhos (como uma aula de inglês ou natação, por exemplo) e dos pais. Outra coisa bacana que a geladeira tem é a capacidade de fotografar o seu interior: através de três câmeras, localizadas em níveis diferentes de gavetas, é possível verificar se acabou o leite antes mesmo de chegar em casa – ou, claro, encomendar os produtos no supermercado mais próximo via um aplicativo criado em parceria com a MasterCard.

De novo. Não é a primeira vez que a Samsung tenta emplacar geladeiras conectadas. Em 2012, por exemplo, elas foram um dos destaques da empresa na CES, com diminutas telas de 8 polegadas. A diferença, agora, no entanto, parece estar no tamanho da tela: mesmo um pouco gigante, segundo a empresa, ela é o que garante que a experiência conectada do usuário seja agradável.

O modelo deve enfrentar resistência dos usuários para ganhar mercado. O Tizen é um sistema pouco conhecido entre os usuários e usar dezenas de apps para controlar uma geladeira não é algo trivial. No entanto, é uma das primeiras vezes em que o usuário parece estar realmente diante de um eletrodoméstico conectado, não de um truque. Com essa geladeira, é provável que as pessoas passem mais tempo em frente à geladeira – e não vai ser para atacar o pote de sorvete no meio da noite.