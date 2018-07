AP

A fabricante japonesa Panasonic anunciou nesta terça-feira, 5, o formato de mídia que vai suceder o Blu-ray, durante um evento para a imprensa prévio ao início da Consumer Electronics Show 2016, feira de tecnologia que acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos. O FreezeRay, que foi desenvolvida pela Panasonic e outras empresas do setor, como a Sony, não deve chegar aos consumidores domésticos.

Segundo a empresa, o foco é oferecer as novas mídias para armazenamento de dados em empresas. os discos têm capacidade para armazenar 100 GB de dados, o dobro do Blu-ray. A companhia planeja aumentar a capacidades dos discos no futuro para até 300 GB de dados.

Durante o evento, a Panasonic anunciou a primeira empresa que vai adotar o FreezeRay: o Facebook. Por meio de uma parceria com a Panasonic, a rede social vai adotar a tecnologia para fazer backup de dados dos usuários que não precisam ser acessados rapidamente. Segundo o Facebook, os discos serão usados para armazenar “terabytes” de dados antigos dos usuários.

Casa inteligente. A Panasonic ainda apresentou um novo sistema de automação residencial, o Ora. Segundo a diretora de produtos da empresa japonesa, Julie Bauer, o sistema permitirá conectar dispositivos que se comunicam por meio de protocolos diferentes. “Esta plataforma permitirá que as pessoas controlem sua casa, independente do sistema, de todos lugares do mundo”, disse a executiva.

Ela ainda apresentou uma série de novos produtos, como um micro-ondas conectado à internet, máquinas fotográficas que capturam vídeos em resolução Ultra HD ou 4K e aparelhos de som, como um tocador de vinil com melhor qualidade de som.

Novos caminhos. Além de novos produtos e a parceria com o Facebook, a fabricante japonesa também disse que será parceira do Comitê Olímpico, com a oferta da tecnologia em vídeo necessária para a realização da abertura e encerramento da Olimpíada do Rio, em 2016.

A empresa também confirmou a compra da empresa de refrigeração Hussmann. Presidente de negócios da fabricante japonesa, Yasu Enokido disse que “a Panasonic espera se tornar o líder mundial em refrigeração” em 2016.