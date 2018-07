AP

Durante sua apresentação na Consumer Electronics Show 2016, o maior evento de tecnologia do mundo e que ocorre entre os dias 6 e 9 de janeiro em Las Vegas, nos Estados Unidos, a fabricante sul-coreana Samsung apresentou um novo tablet — dispositivo que tem apresentado desempenho fraco no mercado. A empresa ainda anunciou uma geladeira que, semelhante ao HAL-9000, de 2001 – Uma Odisseia no Espaço, que promete controlar toda a casa da pessoa, e uma nova linha de TVs e Blu-Ray.

Querendo brigar por um maior espaço no mercado de tablets para uso profissional, dominado pelo iPad Pro, a Samsung anunciou o lançamento do Galaxy Tab Pro S. Com uma tela de 12 polegadas e sistema operacional Windows 10, o novo aparelho da companhia promete cumprir funções de um notebook.

O TabPro S ainda é compatível com teclado e caneta stylus. A companhia disse que ainda não há um preço definido, mas o novo dispositivo deverá ser lançado nos Estados Unidos até fevereiro deste ano. Não há previsão de chegada ao Brasil.

O anúncio do aparelho surpreendeu, já que o mercado de tablets apresenta desempenho fraco em todo mundo, o que fez as empresas diminuírem o número de lançamentos no segmento. De acordo com a consultoria Gartner, o mercado de tablets vai crescer apenas 8% em 2015, após desempenho também fraco em 2014.

Controle total. A sul-coreana ainda resolveu apostar em eletrodomésticos inteligentes, como uma máquina de lavar e uma geladeira. A máquina de lavar traz uma porta especial para que o usuário insira peças de roupas que esqueceu de colocar durante a lavagem pode ser conectada a dispositivos móveis. A geladeira possui uma tela grande numa das portas que serve como bloco de notas para os familiares e lista de compras.

O eletrodoméstico inteligente ainda conta com câmeras no interior da geladeira que tira foto sempre que o usuário fecha as portas. Ou seja, quer saber se acabou algum ingrediente quando está no mercado, fazendo as compras? Basta olhar a foto tirada por ela.

No mercado de televisores, a Samsung apresentou a KS9500, uma TV com tela curva e que chega a 88 polegadas. O que a diferencia de outros aparelhos da empresa é o fato dela vir equipado com o Tizen, o sistema operacional da companhia. Ele será a base da plataforma de TV conectada da empresa a partir de agora.

Caminhos diferentes. A empresa ainda anunciou o lançamento de um relógio inteligente e que é compatível com o iPhone. Com o nome de Gear S2 Classic, o novo smartwatch não teve suas especificações detalhadas ou uma explicação de como ele funcionará com smartphones da Apple.

A empresa ainda apresentou uma expansão global do sistema de pagamentos Samsung Pay. A partir dos próximos meses, o Brasil e outros quatro países passarão a receber a novidade, que permite o pagamento de compras com o celular.