A fabricante japonesa Sony, considerada no passado como uma das empresas de tecnologia mais inovadoras, fez poucos lançamentos de peso durante evento um dia antes da Consumer Electronics Show (CES), feira realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos. O principal destaque do evento foi uma vitrola que permite transformar músicas analógicas dos discos em arquivos digitais de áudio de alta resolução.

Trata-se do primeiro equipamento com conversor para o formato DSD (Direct Stream Digital) que, de acordo com a empresa, é capaz de reproduzir as nuances mais sutis do som, inclusive do ambiente onde ele foi gravado. O produto será lançado na Europa a partir de abril de 2016, por € 500 (cerca de R$ 2,2 mil).

A estratégia da Sony parece buscar outros segmentos, após sofrer prejuízos na área de smartphones. Recentemente, a empresa chegou até a cogitar a saída deste mercado. Para o mercado de vinil, as perspectivas são boas. Segundo relatório da Associação das Indústrias de Gravação dos Estados Unidos (RIAA, na sigla em inglês), no ano passado, a participação do vinil no mercado aumentou 52% em relação a 2014, representando cerca de um terço das vendas em formatos físicos nos EUA.

Mais produtos. A empresa também apresentou outros produtos durante a feira. Ela lançou uma câmera portátil que pode gravar vídeos em resolução de Ultra HD ou 4K – que equivale a quatro vezes a resolução do Full HD – e tem zoom óptico de até 20 vezes, além de microfone com cinco direcionais para captar melhor sons ambiente.

De acordo com o diretor de operações da Sony, Mike Fasulo, a empresa quer levar a experiência de gravação em Ultra HD para todas as pessoas, embora o preço não seja lá muito acessível. Com lançamento previsto para março, o aparelho vai custar US$ 1 mil (cerca de R$ 4 mil).

A empresa também lançou a linha H.ear, de acessórios de áudio, composta por uma caixa de alto-falante portátil com conexão Bluetooth e dois modelos de fones de ouvido: um auricular e outro intra-auricular, ambos sem fio. Além disso, a empresa também lançou uma luminária com alto-falantes, que permite distribuir melhor o som pela casa.

A Sony também exibiu três modelos bem finos de TVs conectadas à internet com sistema operacional Android. As TVs virão com um novo aplicativo chamado Ultra, um serviço que vai oferecer filmes, como os da Sony Pictures, em resolução Ultra HD por meio de streaming.