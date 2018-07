Com bateria de 5 mil mAh e duas lentes traseiras, Zenfone 3 Zoom chegará ao mercado em fevereiro

Leia mais

A taiwanesa Asus revelou nesta quarta-feira, 4, seus dois novos modelos de smartphones topo-de-linha. Em coletiva de imprensa realizada em Las Vegas e transmitida pela internet, às vésperas da feira de tecnologia CES, a empresa mostrou ao mundo o Zenfone 3 Zoom, versão turbinada de seu atual aparelho topo-de-linha voltada para a fotografia, e o Zenfone AR, que usará o sistema Project Tango, do Google, para fornecer aos seus usuários experiências de realidade aumentada.

Previsto para fevereiro, o Zenfone 3 Zoom terá uma bateria poderosa – de 5 mil mAh, mais que o dobro do recente iPhone 7 – e duas lentes na câmera traseira, em um sistema bastante semelhante ao do iPhone 7 Plus, capaz de tirar fotos de retrato com campo de profundidade.

Além disso, o aparelho tem uma câmera frontal de 13 megapixels, com boa qualidade para quem gosta de tirar selfies. O Zenfone 3 Zoom não tem preço definido ainda, e tem apenas 8 milímetros de espessura. O aparelho tem tela de 5,5 polegadas e suporte a vídeos 4K.

Zenfone AR terá tecnologias do Google, como Project Tango, de realidade aumentada, e Daydream, de realidade virtual

Realidade aumentada. Vazado no início da semana pela Qualcomm, o Zenfone AR é o primeiro smartphone do mundo habilitado com duas tecnologias promissoras do Google: o Project Tango, voltado para realidade aumentada, e o Daydream, plataforma da gigante de buscas para realidade virtual. Com tela de 5,7 polegadas, câmera de 23 megapixels e nada menos que 8 GB de memória RAM, o Zenfone AR é um smartphone de especificações parrudas para cumprir o que promete. O aparelho, sem preço definido, tem data de lançamento prevista nos Estados Unidos para o segundo trimestre de 2017.

Além de exibir seu novo aparelho, a Asus também mostrou alguns dos truques que ele faz. "É a nova tecnologia, como a realidade aumentada, que fará os consumidores voltarem a se animar por smartphones. No entanto, isso não basta sem bons aplicativos", disse Erik Hermanson, chefe de conteúdo da Asus. No palco de sua apresentação em Las Vegas, a empresa mostrou dois aplicativos de realidade aumentada – um feito pela grife de roupas GAP, no qual os usuários poderão testar modelos de roupas com auxílio do celular, e outro da empresa de brinquedos Hot Wheels, pelo qual é possível montar pistas para os carrinhos dentro da tela do celular.