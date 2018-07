Após ser dominada por LG e Samsung, a tecnologia OLED acaba de chegar aos televisores de outra fabricante. A Sony anunciou nesta quarta-feira, 4, durante a CES, maior evento de tecnologia do mundo que acontece entre os dias 5 e 8 deste mês em Las Vegas, nos Estados Unidos, a TV OLED XBR-A1E Bravia 4K. Este é o primeiro televisor da companhia a contar com este tipo de tecnologia, que reproduz imagens de maneira mais nítida e com cores mais definidas.

Além da tecnologia OLED, a A1E Bravia também conta com qualidade 4K e HDR, fazendo com que as imagens na tela fiquem ainda mais nítidas e com cores ainda mais vivas. O mais curioso na TV, porém, é que ela não conta com alto-falantes. De acordo com a Sony, a televisão tem uma nova e misteriosa tecnologia que faz o som se propagar por meio de vibrações na própria tela. Ou seja: o áudio parecerá que está vindo diretamente da tela.

A Sony ainda não divulgou a data de lançamento ou o preço dos aparelhos de televisão, que terão versões em tamanhos de 55, 65 e 77 polegadas.

Produtos. Além da TV com tecnologia OLED, a Sony também apresentou outros dispositivos que chamaram a atenção. Foi o caso de um Blu-Ray compatível com tecnologia 4K e HDR. Chamado de X800, este é um dos primeiros modelos com este tipo de tecnologia a ser vendido em lojas convencionais para público em geral. O aparelho ainda não teve um preço ou data de lançamento definido.

Um segundo dispositivo que chamou a atenção foi um belíssimo projetor também compatível com a tecnologia 4K e que deverá ser vendido a partir de abril. O grande problema, porém, é o preço: US$ 25 mil (o equivalente a R$ 80 mil).