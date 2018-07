Leia mais Tudo sobre a maior feira de tecnologia do mundo

Se você é uma daquelas pessoas que perde o controle e acaba bebendo mais do que deveria, precisa conhecer uma pulseira apresentada durante a CES, maior evento de tecnologia do mundo que acontece até o próximo dia 8, em Las Vegas. Chamado Proof, o vestível, da startups Milo Sensors, lê moléculas de álcool na pele do usuário para alertar quando a pessoa passar dos limites por meio de um aplicativo.

Segundo entrevista da empresa concedida ao site de tecnologia Mashable, a Proof é extremamente discreta. Muito parecida com outras pulseiras conectadas disponíveis no mercado, só é preciso acessar o app no smartphone para checar o nível de álcool. De acordo com a empresa, o vestível usa sensores eletroquímicos baseados em enzimas que convertem álcool consumido em corrente elétrica. Assim, fica possível detectar o nível de álcool no sangue de maneira instantânea.

Além do relatório em tempo real sobre nível de álcool, a pulseira também conta com outros interessantes recursos. É possível saber, por exemplo, quanto tempo falta para ficar sóbrio e ainda estima o quão bêbado você vai ficar durante à noite.

A empresa responsável pela Proof quer lançar o dispositivo ainda este ano em uma campanha de crowdfunding. Espera-se que o preço fique entre US$ 100 e US$ 150.